Endometriosi e gravidanza | è possibile grazie alla vitrificazione degli ovociti Cosa c’è da sapere

(Di venerdì 19 marzo 2021) Soffrire di endometriosi e desiderare un figlio: impossibile? Non è detto. Perché oggi, il 95 per cento delle donne sotto i 35 anni affette da endometriosi riesce a ottenere una gravidanza dopo la vitrificazione dei propri ovociti.

Il nuovo traguardo delle tecniche di fecondazione in vitro offre anche a donne under 35 affette da endometriosi, una possibilità di rimanere incinte. Una possibilità che si raggiunge con la vitrificazione di 20 ovociti. Endometriosi e maternità: cure ormonali fin da giovanissime ed ecografie sono utili per arginare la malattia, ma anche lo stile di vita. Nel mese dedicato all'endometriosi abbiamo raccolto la storia di Elena Schiavon, content creator, che ci ha raccontato la sua esperienza.