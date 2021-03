Empolese Valdelsa zona rossa da lunedì 22 marzo: strutture sanitarie in affanno (Di venerdì 19 marzo 2021) Empolese Valdelsa zona rossa da lunedì 22 marzo 2021. A dare la notizia in un post su Facebook, il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini: «Nella riunione di ieri sera, finita molto tardi, il presidente della Toscana Eugenio Giani ci ha comunicato che, considerando le zone dei distretti sanitari come omogenee, da lunedì saremo in zona rossa». leggi anche l’articolo —> AstraZeneca, Ema non esclude legame per trombosi rare: «Ecco i soggetti più colpiti» Come riporta “Il Tirreno”: “L’intero territorio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa da lunedì 22 marzo sarà zona rossa. Quindici comuni tra le province di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021)da222021. A dare la notizia in un post su Facebook, il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini: «Nella riunione di ieri sera, finita molto tardi, il presidente della Toscana Eugenio Giani ci ha comunicato che, considerando le zone dei distretti sanitari come omogenee, dasaremo in». leggi anche l’articolo —> AstraZeneca, Ema non esclude legame per trombosi rare: «Ecco i soggetti più colpiti» Come riporta “Il Tirreno”: “L’intero territorio della Società della SaluteValdarnoda22sarà. Quindici comuni tra le province di ...

Advertising

marziofatucchi : RT @corrierefirenze: #Covid in #Toscana, l'Empolese Valdelsa va in zona rossa, 5 province verso il lockdown - ComuneEmpoli : #CORONAVIRUS #COVID19 #ZONAROSSA Dal Valdarno inferiore all’Empolese Valdelsa, tutto il territorio della… - corrierefirenze : #Covid in #Toscana, l'Empolese Valdelsa va in zona rossa, 5 province verso il lockdown - qn_lanazione : L'Empolese Valdelsa zona rossa da lunedì 22 marzo - BertelliGiacomo : L'Empolese Valdelsa zona rossa da lunedì 22 marzo -