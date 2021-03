Emma Villas Aubay Siena | Pasquale Fusco | ' ' Bene le nove vittorie di fila in campionato | speriamo di mettere la ciliegina sulla torta' '

Advertising

senesedoc79 : RT @SIENANEWS: Emma Villas Aubay Siena al lavoro al PalaEstra per preparare l’ultima partita di campionato, che vedrà i biancoblu opposti d… - SIENANEWS : Emma Villas Aubay Siena al lavoro al PalaEstra per preparare l’ultima partita di campionato, che vedrà i biancoblu… - GazzettadiSiena : Le parole di Fusco e di Matteo Zamagni - E_VillasVolley : L’azienda Simus pulizie e multiservizi si amplia e conferma la partnership con Emma Villas Aubay Siena - GazzettadiSiena : Parla lo schiacciatore della squadra biancoblu -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Villas

La Nazione

E' quasi tempo di derby, con laAubay Siena che domenica ospiterà la Kemas Lamipel Santa Croce per l'ultima partita della regular season. Via al match al PalaEstra a partire dalle ore 18.00 . I senesi arrivano da nove ...Aubay Siena al lavoro al PalaEstra per preparare l'ultima partita di campionato, che vedrà i biancoblu opposti domenica pomeriggio a partire dalle ore 18 in casa contro la Kemas Lamipel ...E' quasi tempo di derby con la Emma Villas Aubay Siena che domenica ospiterà la Kemas Lamipel Santa Croce per l'ultima partita della regular season ...Emma Villas Aubay Siena al lavoro al PalaEstra per preparare l’ultima partita di campionato, che vedrà i biancoblu opposti domenica pomeriggio a partire dalle ore 18 in casa contro la Kemas Lamipel ...