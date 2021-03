Emilia Romagna, terra di innovazione che corre veloce (Di venerdì 19 marzo 2021) Se c’è una Regione in Italia votata all’innovazione, questa è l’Emilia Romagna. Qui, dove l’eccellenza è un marchio di fabbrica, si trovano aziende all’avanguardia in diversi settori: dall’automotive al food, passando per il biomedicale e il tessile, fino alla ceramica e al turismo. Tante aziende e tante realtà che garantiscono produzioni e servizi di alta qualità grazie a un ecosistema dinamico e innovativo. Per questo non si può prescindere da una connessione internet a banda ultralarga, in grado di garantire efficienza e velocità. E così Open Fiber sta investendo su questo territorio più di 500 milioni di euro. Ne abbiamo parlato con Marco Martucci, Responsabile Network & Operations Area Nord Est Open Fiber, che spiega come le attività sono in corso con l’obiettivo di completare l’intero progetto entro il 2022 per dotare ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 marzo 2021) Se c’è una Regione in Italia votata all’, questa è l’. Qui, dove l’eccellenza è un marchio di fabbrica, si trovano aziende all’avanguardia in diversi settori: dall’automotive al food, passando per il biomedicale e il tessile, fino alla ceramica e al turismo. Tante aziende e tante realtà che garantiscono produzioni e servizi di alta qualità grazie a un ecosistema dinamico e innovativo. Per questo non si può prescindere da una connessione internet a banda ultralarga, in grado di garantire efficienza e velocità. E così Open Fiber sta investendo su questo territorio più di 500 milioni di euro. Ne abbiamo parlato con Marco Martucci, Responsabile Network & Operations Area Nord Est Open Fiber, che spiega come le attività sono in corso con l’obiettivo di completare l’intero progetto entro il 2022 per dotare ...

