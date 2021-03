Elodie innamorata persa di Marracash | «Così ho capito che è la storia della mia vita…»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) «Io penso che questa che questa che sto vivendo sia lamia vita. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna».parla del forte sentimento che prova per. Un legame autentico che va avanti da diversi mesi. Non un flirt estivo, una passione fugace: i due formano oggi una delle coppie più belle (e solide) del mondo dello spettacolo. leggi anche —> Chi è: vita privata e carriera del “King del Rap” La complicità traè nata nel 2017, sul set del video “Margarita”, brano che hanno inciso insieme. Da allora non si sono lasciati più: «Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di ...