Elisabetta Canalis | camicia sbottonata e décolleté in primo piano | sempre bella – FOTO

(Di venerdì 19 marzo 2021)è tornata in Italia per qualche giorno e ai fan manda un buongiorno senza precedenti, Instagram impazzisce alla sua vista Di origine sarda, ex velina di Striscia la notizia,torna in pista e sconvolge il web con la sua bellezza. In questi giorni si trova in Italia, dai suoi familiari, visto che L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia esono ancora amiche? Arriva l'indiscrezione da Dagospia riguardo al loro rapporto, cosa non va? Sorelle non di sangue ma per scelta, così si definivano fino a qualche tempo fa ...Vi abbiamo già annunciato che i prossimi protagonisti della puntata saranno l'ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni,ed Ornella Vanoni. Pian piano, il programma annuncia ...Verissimo anticipazioni 20 marzo 2021: Elisabetta Canalis tra gli ospiti. Come di consueto saranno davvero tantissimi gli ospiti che allieteranno il pomeriggio dei telespettatori e tra questi vi è la ...Fra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non è tornata la pace come speravano i fan ed è di nuovo gelo fra le ex veline.