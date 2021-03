Elezioni Coni, la fronda anti-Malagò candida Di Rocco. Ma il Collegio di garanzia (del Coni) licenzia un parere che lo taglia fuori dai giochi (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 13 maggio 2021: se tutto andrà secondo pronostico, Giovanni Malagò sarà rieletto fino al 2025 alla guida del Coni, grazie al regalo dell’ex ministro Lotti che gli ha concesso un terzo mandato, nonostante i tentativi (rispediti al mittente) dell’ex ministro Spadafora e del M5S di negarglielo. Non tutti però sono d’accordo nel mondo dello sport italiano, dove vecchi nemici (dal capo del tennis Binaghi a quello del nuoto Barelli) e nuovi delusi lavorano ad un’alternativa. Rispetto a 4 anni fa quando il suo unico rivale era stato un autentico carneade, stavolta Malagò non sarà solo alle urne. Si è già presentata l’olimpionica Antonella Bellutti, sostenuta dall’associazione Assist, prima donna a candidarsi in un mondo dove le quote rosa sono ancora una chimera (solo quest’anno è stata eletta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 13 maggio 2021: se tutto andrà secondo pronostico, Giovannisarà rieletto fino al 2025 alla guida del, grazie al regalo dell’ex ministro Lotti che gli ha concesso un terzo mandato, nonostante i tentativi (rispediti al mittente) dell’ex ministro Spadafora e del M5S di negarglielo. Non tutti però sono d’accordo nel mondo dello sport italiano, dove vecchi nemici (dal capo del tennis Binaghi a quello del nuoto Barelli) e nuovi delusi lavorano ad un’alternativa. Rispetto a 4 anni fa quando il suo unico rivale era stato un autentico carneade, stavoltanon sarà solo alle urne. Si è già presentata l’olimpionica Antonella Bellutti, sostenuta dall’associazione Assist, prima donna arsi in un mondo dove le quote rosa sono ancora una chimera (solo quest’anno è stata eletta la ...

