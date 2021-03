Elettra Lamborghini e il terrore per le punture: la cantante è dimagrita. I dettagli. -FOTO (Di venerdì 19 marzo 2021) Elettra Lamborghini ha il terrore per le punture. La cantante è visibilmente dimagrita. Ecco i dettagli. Momenti di terrore per Elettra Lamborghini. Ovviamente nulla di grave, la cantante ha semplicemente manifestato sui social una delle sue paure più grandi: fare le punture. La Twerking Queen appare scossa tra la storie di Instagram, giorni delicati per L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021)ha ilper le. Laè visibilmente. Ecco i. Momenti diper. Ovviamente nulla di grave, laha semplicemente manifestato sui social una delle sue paure più grandi: fare le. La Twerking Queen appare scossa tra la storie di Instagram, giorni delicati per L'articolo proviene da YesLife.it.

