Eintracht Frankfurt – Union Berlin 20 marzo 2021 ore 14 | 30

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Andre Silva e Luka Jovic potrebbero schierarsi nella stessa formazione iniziale dell’Francoforte solo per la terza volta durante l’incontro di Bundesligadi domani, sabato 20alle 14.30.: a che punto sono le due squadre? Silva ha segnato otto gol in sette incontri con clubesi, di cui tre in altrettante partite contro l’. Solo la capolista Bayern Monaco ha ottenuto più punti in 12 partite nel(28) rispetto al Francoforte (27). L’è imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe di Bundesliga, risalenti alla scorsa stagione. Quindici ...