Editoria | Treccani e Impactscool per Treccani Futura | nuovo polo edtech italiano

Roma, 19 mar. - (Adnkronos) - (RIPETIZIONE DA ALTRA CATEGORIA) Treccani Scuola, società del gruppo dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ha acquisito Impactscool, prima impresa italiana di ricerca, consulenza e formazione dedicata al Futures Critical Thinking, fondata da Cristina Pozzi e da Andrea Dusi, dando vita a Treccani Futura, un nuovo polo di tecnologia educativa rivolto a studenti, insegnanti, aziende, professionisti, manager e a chiunque voglia reinventare le proprie competenze o cambiare lavoro (riqualificazione professionale). Treccani Scuola ha designato come presidente di Treccani Futura ...

