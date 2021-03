E’ morta Elsa Peretti | designer di gioielli per Tiffany

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 19 marzo 2021)all’età di 80 anni. La donna è stata ladiperdopo una breve esperienza da modella. SANT MARTI’ VELL (SPAGNA) –all’età di 80 anni. Come riportato da Il Sole 24 Ore, ladipersi è spenta nella sua casa di Sant Martì Vel, in Catalogna, dove si era trasferita ormai da tempo. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo sui motivi del decesso. Al termine della pandemia possibile un evento per omaggiare la grande artista con le sue creazioni che ormai sono nelle collezioni permanenti del British Museum e del Metropolitan di New York. Chi era...