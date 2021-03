“E’ lei il maschio alpha” Elettra Lamborghini scatena la polemica sul web (Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini finisce nella bufera dopo una battuta su una concorrente dell’Isola Dei Famosi: polemica sul “maschio alpha”. Elettra Lamborghini ha avuto modo di collegarsi come opinionista sempre dalla sua bellissima casa ieri sera durante l’Isola Dei Famosi dal momento che come sappiamo purtroppo deve trascorrere ancora qualche giorno in quarantena prima di sottoporsi ad Leggi su youmovies (Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.finisce nella bufera dopo una battuta su una concorrente dell’Isola Dei Famosi:sul “”.ha avuto modo di collegarsi come opinionista sempre dalla sua bellissima casa ieri sera durante l’Isola Dei Famosi dal momento che come sappiamo purtroppo deve trascorrere ancora qualche giorno in quarantena prima di sottoporsi ad

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta e concorrenti, nomination sfida Akash vs Angela Poi è la volta del modello di origini indiane che nomina Drusilla: "siamo incompatibili, lei ha un ... Il maschio più alfa lì dentro è la Isoardi. Gaston sto imparando a parlare italiano come lui'.

