Due versioni da 400 o 500 CV per la nuova BMW iX (Di venerdì 19 marzo 2021) La iX apre una nuova era per BMW; la nuova ammiraglia tecnologica si concentra sia sul piacere di guida a zero emissioni – con l’agilità sportiva, l’efficienza e l’autonomia tipiche del Marchio – sia su un approccio deciso e integrato alla sostenibilità. La iX è il primo modello basato su un nuovo insieme tecnologico modulare e scalabile su cui sarà costruito il futuro del Gruppo. Lo sviluppo e la produzione della iX seguono infatti un approccio onnicomprensivo alla sostenibilità che prevede il rispetto di rigorosi standard ambientali e sociali nell’estrazione delle materie prime, oltre all’uso di elettricità da fonti rinnovabili e un’alta percentuale di materiali riciclati nel mix. I motori elettrici della iX sono frutto di un progetto che evita l’utilizzo di terre rare. Essi funzionano secondo il principio di un motore sincrono a corrente: ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) La iX apre unaera per BMW; laammiraglia tecnologica si concentra sia sul piacere di guida a zero emissioni – con l’agilità sportiva, l’efficienza e l’autonomia tipiche del Marchio – sia su un approccio deciso e integrato alla sostenibilità. La iX è il primo modello basato su un nuovo insieme tecnologico modulare e scalabile su cui sarà costruito il futuro del Gruppo. Lo sviluppo e la produzione della iX seguono infatti un approccio onnicomprensivo alla sostenibilità che prevede il rispetto di rigorosi standard ambientali e sociali nell’estrazione delle materie prime, oltre all’uso di elettricità da fonti rinnovabili e un’alta percentuale di materiali riciclati nel mix. I motori elettrici della iX sono frutto di un progetto che evita l’utilizzo di terre rare. Essi funzionano secondo il principio di un motore sincrono a corrente: ...

Advertising

skz1ni : skz per il mini album potete fare solo due versioni vi scongiuro - WONLY0NE : @minghaeggionni ci sono due versioni mi sa - golvdenjacob : sto per spendere 40 euro per comprare le due versioni di justice, ditemi qualcosa - stradastatale36 : @AnapoLuna @AzzurraBarbuto Scusami, ma che differenza logica ci sarebbe tra le due versioni? - infoiteconomia : Due versioni da 400 o 500 CV per la nuova BMW iX -