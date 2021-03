“Due clienti fissi, 6mila euro al mese”. Studentessa 20enne milanese escort per scelta: “Così non vivo in periferia…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa è la storia di una Studentessa di economia di appena vent’anni e di come ha deciso di arrotondare con un lavoro un po’ estremo e sui generis. “Ho due clienti fissi e con loro guadagno più di seimila euro al mese”. C’è chi griderebbe alla prostituzione, ma in realtà, a detta della ragazza, il suo lavoro è differente. In una intervista per DagoSpia, la giovane 22enne ha deciso di raccontarsi e di raccontare come lei, la sua coinquilina e un loro amico comune, abbiano deciso di intraprendere un lavoro particolare. La motivazione che c’è dietro è la voglia di far soldi per pagarsi gli studi e condurre una vita non precaria, mettendo da parte qualche risparmio per il futuro. (Continua dopo le foto) “C’è tantissima domanda, anche in tempo di Covid. Possiamo permetterci di selezionare solo chi ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa è la storia di unadi economia di appena vent’anni e di come ha deciso di arrotondare con un lavoro un po’ estremo e sui generis. “Ho duee con loro guadagno più di seimilaal”. C’è chi griderebbe alla prostituzione, ma in realtà, a detta della ragazza, il suo lavoro è differente. In una intervista per DagoSpia, la giovane 22enne ha deciso di raccontarsi e di raccontare come lei, la sua coinquilina e un loro amico comune, abbiano deciso di intraprendere un lavoro particolare. La motivazione che c’è dietro è la voglia di far soldi per pagarsi gli studi e condurre una vita non precaria, mettendo da parte qualche risparmio per il futuro. (Continua dopo le foto) “C’è tantissima domanda, anche in tempo di Covid. Possiamo permetterci di selezionare solo chi ci ...

IlFriuli : Tre clienti sorpresi a mangiare la pizza nel locale. Gli avventori e il titolare sono stati multati. Disposta anche… - eugeghegeghege : @Lucrezia9_9 @Valerie___99 @AcciaioMario @Samira1577 @Corriere > prestazione, è possibilissimo che con due soli cli… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: MILANO, UNA STUDENTESSA DI ECONOMIA DI VENT'ANNI RACCONTA: PER ARROTONDARE FACCIO LA... - Lucrezia9_9 : @eugeghegeghege @Valerie___99 @AcciaioMario @Samira1577 @Corriere Raccontatevi la favola, veramente credi che quest… - ABMnewscom : Hyundai Click to Buy: Nuova i20 Bose con due anni di manutenzione gratuita solo per i clienti online -