Dritto e Rovescio | Flavio Briatore all’attacco | “Non possiamo avere ministri che pensano con la testa dei tedeschi”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Nonchecon ladei“. Come sempre,non usa giri di parole per esprimere il suo pensiero sui fatti di attualità. Dopo gli attacchi al precedente governo Conte, l’imprenditore è tornato alla carica anche nei confronti del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi e, ospite disu rete 4, ha criticato duramente quanto accaduto in questi giorni con il vaccino anti Covid di AstraZeneca. “Noi ragioniamo con ladegli altri, dato che siamo scarsi. A questo punto il presidente dell’Aifa dovrebbe dimissionarsi”, ha sentenziato. “Il presidente e direttore di Aifa prima di tutto si dovrebbe dimettere. ...

Da imprenditore, ieri Flavio Briatore è intervenuto nella trasmissionecondotta da Paolo Del Debbio ogni giovedì su Rete4. Il patron del Billionaire è titolare di numerose attività di ristorazione in diversi Paesi del mondo e ieri ha raccontato la sua ...Su Rete 4di Paolo Del Debbio che viene scelto da 894.000 spettatori con il 4.8% di share (in calo sulla scorsa settimana: 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share).