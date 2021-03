Draghi | “La campagna vaccinale europea ha avuto evidenti problemi di stipula contratti e strategie” – Video

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Ci sono stati dei” nelladi vaccinazione“che risalgono al modo in cui questisono stati fatti, alla scelta delle società e delle” lo dico “con tutta umiltà, con il senno di poi si trovano tanti errori…la stessa domanda sarebbe stato meglio farcela al momento in cui venivano fatti questi”, così il premier Marioin conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, sottolineando che sulla vaccinazione sarebbe meglio avere un “coordinamento europeo”, ma che “se l’Unioneprosegue sullo Sputnik bene”, altrimenti “si procederà in altro modo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

RaiNews : 'Qualunque sia la decisione dell'EMA sulla sospensione di #Astrazeneca la campagna vaccinale proseguirà con la stes… - riotta : Affidare la campagna vaccini contro la mortale pandemia al Tar, alle Procure, ai talk show e titoloni rabbiosi. Ecc… - IlContiAndrea : #Draghi “Con la campagna vaccinale puntiamo a 500mila vaccini al giorno ad aprile” - Livietta6 : @GiorgiaMeloni Un tempo ti stimavo ora mi stai deludendo. Sempre contro a prescindere, come se in un mese Draghi po… - musso_sr : RT @lfaccioli75: Finalmente Draghi prende posizione sulla Babele delle regioni nel decidere le priorità della campagna vaccinale. Spero im… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi campagna

... sulla base della"Ero straniero", secondo cui il numero delle domande finalizzate a sei ...con i sindacati per un patto sul lavoro pubblico è stata una prima buona mossa del premiere ...Mario, quindi, difende la decisione di Aifa e l'andamento dellavaccinale, che nel nostro Paese non ha per ora subito un calo importante: ' Cè stato un calo delle vaccinazioni, ma ..."Con un'incidenza così alta, frenare campagna vaccini è rischioso", sottoliena il direttore ... Il 6 aprile scade poi il Decreto Draghi e si aprirà quindi una nuova trattativa con le Regioni, ma ...“Oggi abbiamo riaperto la vaccinazione con AstraZeneca: circa 300 le somministrazioni in tutto tranne in Asl2, dove si eseguiranno domani mattina i primi 80 vaccini Astrazeneca. Il vero inizio però sa ...