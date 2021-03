Draghi e Letta | il “doppio” che ha riportato la politica al centro del villaggio

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 marzo 2021) «Lo Stato c’è». «Non sono tornato per condurvi a un sconfitta». La prima fase è di Mario, ieri a Bergamo, la seconda di Enrico, domenica scorsa. Ecco, in queste due semplici frasi, la prima rivolta al popolo italiano, la seconda ai militanti del Pd, si avverte come una forza – non sapremmo come altrimenti definirla – che negli ultimi anni si era smarrita lungo la strada di unaridotta a gestione del potere senza visione.ha evocato la forza dello Stato, sì, davanti alla piccola Caporetto di AstraZeneca, dinanzi ai timori, ai ritardi, alle chiacchiere, alla demagogia. La forza dello Stato che lavora ad un’offensiva di primavera senza precedenti con la chiamata alle armi di tutto ciò che può essere mobilitato nella fase decisiva della guerra al virus (il vaccino in farmacia! Se funziona è un ...