Dopo la qualificazione | Fonseca tornerà a Roma nuovamente vestito da Zorro Ballottaggio Pirlo-Inzaghi per il ruolo del Sergente Garcia

Advertising

DiMarzio : #UEL | Le parole di #Fonseca dopo la qualificazione della #ASRoma - ArnaldoPiace : RT @Alenize82: #Milan Una stagione comunque splendida va conclusa nel migliore dei modi con la qualificazione in #ChampionsLeague. Il match… - Alenize82 : #Milan Una stagione comunque splendida va conclusa nel migliore dei modi con la qualificazione in #ChampionsLeague.… - interismo1908 : RT @90ordnasselA: Noi 7 mesi fa siamo arrivati in finale nella stessa competizione, loro escono agli Ottavi dopo che hanno rubato la qualif… - SEMPREFMILAN : RT @MilanPress_it: DA ASSOLVERE O CONDANNARE? #Meite ieri sera, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, è incappato nel pasticcio che… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo qualificazione

Mettiamo in chiaro una cosa, l' Ajax aveva ipotecato laai quarti di Europa League già giovedì scorso battendo nettamente lo Young Boys per 3 ...la clamorosa occasione sprecata da ...... ancora convalescente ma comunque immediatamente decisivo: 3 minuti e il francese ha trovato l'angolo giustouna serie di rimpalli in area. Un gol che indirizzando ladalla parte ...ROMA - È scivolata via velocemente la delusione post Champions in casa Lazio. Un po’ perché dopo il 4-1 dell’andata contro il Bayern Monaco la qualificazione sembrava già abbastanza compromessa, un po ...Con una prestazione straordinaria per qualità di tennis e forza mentale, Lorenzo Musetti ha centrato le semifinali all’"Abierto Mexicano Telcel", ATP 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari c ...