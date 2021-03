Dopo il caos AstraZeneca, il governo corre ai ripari: spot con Totti e Vezzali. Draghi e Speranza pronti a farsi vaccinare (Di venerdì 19 marzo 2021) Alle ore 15 di venerdì 19 marzo ripartiranno le vaccinazioni in Italia. Dopo il caso AstraZeneca si teme però il 40% di disdette, un dato catastrofico cui il governo deve cercare di mettere riparo. È per questo motivo che si sta lavorando a una grande campagna pubblicitaria da diffondere sui media televisivi nazionali includendo i volti più noti del mondo dello sport. L’idea è di coinvolgere, tra gli altri, un campione come Francesco Totti e l’olimpionica Valentina Vezzali. Ma anche personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. Ciascuno pronto a spiegare perché ha deciso di immunizzarsi: “Mi vaccino perché…”. Il via libera in Italia alla ripresa delle vaccinazioni con il siero anglo-svedese, Dopo la sospensione precauzionale di 4 giorni, è arrivato ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Alle ore 15 di venerdì 19 marzo ripartiranno le vaccinazioni in Italia.il casosi teme però il 40% di disdette, un dato catastrofico cui ildeve cercare di mettere riparo. È per questo motivo che si sta lavorando a una grande campagna pubblicitaria da diffondere sui media televisivi nazionali includendo i volti più noti del mondo dello sport. L’idea è di coinvolgere, tra gli altri, un campione come Francescoe l’olimpionica Valentina. Ma anche personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. Ciascuno pronto a spiegare perché ha deciso di immunizzarsi: “Mi vaccino perché…”. Il via libera in Italia alla ripresa delle vaccinazioni con il siero anglo-svedese,la sospensione precauzionale di 4 giorni, è arrivato ...

