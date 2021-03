Dolore al fegato durante la corsa: ecco da cosa dipende (Di venerdì 19 marzo 2021) Perché durante la corsa può comparire Dolore al fianco e fegato? La causa potrebbe essere l’accumulo di sangue che si ha a livello epatico Il “Dolore al fianco” tipico del runner può comparire nella zona del fegato sia nei corridori amatoriali, cioè chi pratica la corsa saltuariamente come attività fisica per mantenersi in forma, sia nei runner professionisti che corrono le maratone… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Perchélapuò comparireal fianco e? La causa potrebbe essere l’accumulo di sangue che si ha a livello epatico Il “al fianco” tipico del runner può comparire nella zona delsia nei corridori amatoriali, cioè chi pratica lasaltuariamente come attività fisica per mantenersi in forma, sia nei runner professionisti che corrono le maratone… L'articolo Corriere Nazionale.

