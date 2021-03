Dl Sostegni, ecco cosa ci sarà. Il cdm slitta Sul «maxi condono» è braccio di ferro (Di venerdì 19 marzo 2021) In arrivo 32 miliardi finanziati in deficit, di cui 11 miliardi destinati alle imprese e ai professionisti, compresi gli stagionali, maggiormente danneggiati dalle chiusure. Quasi 5 miliardi per il piano vaccini Leggi su corriere (Di venerdì 19 marzo 2021) In arrivo 32 miliardi finanziati in deficit, di cui 11 miliardi destinati alle imprese e ai professionisti, compresi gli stagionali, maggiormente danneggiati dalle chiusure. Quasi 5 miliardi per il piano vaccini

Advertising

Marco_Bello1 : RT @EugenioCardi: Non c'è CdM né conferenza stampa di #Draghi perché stanno litigando sulle #cartelleesattoriali mentre i sostegni alle im… - ClemensDaniela : RT @EugenioCardi: Non c'è CdM né conferenza stampa di #Draghi perché stanno litigando sulle #cartelleesattoriali mentre i sostegni alle im… - PetrazzuoloF : RT @EugenioCardi: Non c'è CdM né conferenza stampa di #Draghi perché stanno litigando sulle #cartelleesattoriali mentre i sostegni alle im… - PieraBelfanti : RT @EugenioCardi: Non c'è CdM né conferenza stampa di #Draghi perché stanno litigando sulle #cartelleesattoriali mentre i sostegni alle im… - EugenioCardi : Non c'è CdM né conferenza stampa di #Draghi perché stanno litigando sulle #cartelleesattoriali mentre i sostegni a… -