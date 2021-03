Dl sostegni | conferenza stampa slittata alle 18 | 30**

Advertising

HuffPostItalia : Sul DL Sostegni il nodo delle cartelle. Per i sindacati è 'condono mascherato' - rtl1025 : ?? #Vaccini nelle farmacie da parte dei #farmacisti. La somministrazione, sperimentale per il 2021, avverrà con farm… - fattoquotidiano : AIUTI COVID Discussione in maggioranza per lo stralcio chiesto da Lega e M5S. I dem: “È un condono”. Oggi dovrebbe… - GiovaPassal : RT @NunzioAngiola: Carneade chi era costui? - TV7Benevento : Dl sostegni: all'odg Cdm decreto e leggi regionali... -

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni

Enti locali, 1,26 miliardi in più Ilporta risorse agli enti locali: la nuova bozza prevede infatti un incremento di un miliardo di euro il fondo 2021 per gli enti locali (che arriva a 1,...stato convocato per le ore 16 (slittando di un'ora, in precedenza era previsto infatti per le 15) il Consiglio dei Ministri che con ogni probabilità licenzierà l'atteso decreto leggeprima di passarlo al Parlamento per le eventuali modifiche. Palazzo Chigi ha informato che al termine si terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, inizialmente previsto alle 15 ma poi slittato alle 16 a Palazzo Chigi, esaminerà il decreto ...Alleanza per l’Infanzia valuta “positivamente” le disposizioni del nuovo decreto volte a sostenere le famiglie e in particolare i lavoratori e le lavoratrici con figli fino a 14 anni e, come si legge ...