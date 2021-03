Dl Sostegni | compagnie italiane chiedono 150 milioni per trasporto aereo

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Leaereetornano a chiedere al Governo aiuti adeguati per il settore, pesantemente colpito dalla crisi del Covid-19, ed auspicano lo stanziamento di risorse per almeno 150di euro nel Dlal vaglio oggi del CdM. A valle dell’incontro avvenuto ieri fra il Viceministro ai Trasporti Teresa Bellanova ed i vertici delle tre, Joerg Eberhart, Presidente di Air Dolomiti, Luca Patanè, Presidente di Blue Panorama Airlines, e Lupo Rattazzi, Presidente di Neos, i tre vettori sollecitano un “supporto vigoroso e adeguato alla gravità della crisi”. Oltre ad Alitalia in amministrazione straordinaria, le tresono le uniche con bandiera italiana rimaste protagoniste del settore, con un fatturato comprensivo dell’indotto pari a 2 ...

