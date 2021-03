Dl Sostegni, braccio di ferro sul condono: a Lega e Forza Italia non basta e vogliono alzare la soglia. Cdm slitta di tre ore (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ stallo nel governo sullo stralcio delle cartelle: il condono fiscale non basta a Lega e Forza Italia che vogliono alzare ulteriormente la soglia. Per questo il consiglio dei ministri, che oggi deve approvare il decreto Sostegni, è slittato di alcune ore: inizialmente convocato per le 15, non è ancora stato convocato. A protestare, secondo quanto riferito da fonti ministeriali alle agenzie, innanzitutto la deLegazione del Carroccio: i leghisti si sono incontrati nel pomeriggio e hanno chiesto una soluzione che non sia al ribasso e ha ventilato anche la possibilità di non partecipare al Consiglio. Da giorni la Lega, ma anche gli azzurri e una parte del M5s, spingono per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ stallo nel governo sullo stralcio delle cartelle: ilfiscale noncheulteriormente la. Per questo il consiglio dei ministri, che oggi deve approvare il decreto, èto di alcune ore: inizialmente convocato per le 15, non è ancora stato convocato. A protestare, secondo quanto riferito da fonti ministeriali alle agenzie, innanzitutto la dezione del Carroccio: i leghisti si sono incontrati nel pomeriggio e hanno chiesto una soluzione che non sia al ribasso e ha ventilato anche la possibilità di non partecipare al Consiglio. Da giorni la, ma anche gli azzurri e una parte del M5s, spingono per ...

