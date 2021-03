Dl Sostegni: alle 16 il Consiglio dei Ministri, a seguire la conferenza stampa di Draghi (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – È stato convocato per le ore 16 (slittando di un’ora, in precedenza era previsto infatti per le 15) il Consiglio dei Ministri che con ogni probabilità licenzierà l’atteso decreto legge Sostegni prima di passarlo al Parlamento per le eventuali modifiche. Palazzo Chigi ha informato che al termine si terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio con con il presidente del Consiglio Mario Draghi, il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e quello del Lavoro, Andrea Orlando. Un provvedimento da 32 miliardi in cui verranno utilizzate le risorse dello scostamento di bilancio approvato dalle Camere a gennaio. Quasi un terzo del budget (circa 11 miliardi) servirà per ristorare le imprese ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – È stato convocato per le ore 16 (slittando di un’ora, in precedenza era previsto infatti per le 15) ildeiche con ogni probabilità licenzierà l’atteso decreto leggeprima di passarlo al Parlamento per le eventuali modifiche. Palazzo Chigi ha informato che al termine si terrà unapresso la Sala Polifunzionale della Presidenza delcon con il presidente delMario, il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e quello del Lavoro, Andrea Orlando. Un provvedimento da 32 miliardi in cui verranno utilizzate le risorse dello scostamento di bilancio approvato dCamere a gennaio. Quasi un terzo del budget (circa 11 miliardi) servirà per ristorare le imprese ...

