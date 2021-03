Disavventura per Joe Biden, il presidente americano cade 3 volte sulla scaletta dell’Air Force – VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente Joe Biden è caduto per ben tre volte sulla scaletta dell’Air Force. Nessuna conseguenza per l’inquilino della Casa Bianca. WASHINGTON (STATI UNITI) – Piccola Disavventura per il presidente americano nella giornata di venerdì 19 marzo. Joe Biden, mentre era in partenza per Atlanta, è caduto tre volte sulla scaletta dell’Air Force. Le immagini hanno subito fatto il giro dei social e i commenti (ironici n.d.r.) non sono mancanti. Fortunatamente non ci sono stati particolari problemi per l’inquilino della Casa Bianca. Subito dopo la piccola Disavventura, il presidente ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) IlJoeè caduto per ben tre. Nessuna conseguenza per l’inquilino della Casa Bianca. WASHINGTON (STATI UNITI) – Piccolaper ilnella giornata di venerdì 19 marzo. Joe, mentre era in partenza per Atlanta, è caduto tre. Le immagini hanno subito fatto il giro dei social e i commenti (ironici n.d.r.) non sono mancanti. Fortunatamente non ci sono stati particolari problemi per l’inquilino della Casa Bianca. Subito dopo la piccola, il...

Advertising

news_mondo_h24 : Disavventura per Joe Biden, il presidente americano cade 3 volte sulla scaletta dell’Air Force – VIDEO - npacelli11 : @PoliticaPerJedi Dispiace questa brutta disavventura per fortuna o per cure appropriate finita bene. Potevano curar… - Antonin40469113 : @mariogiordano5 Signor Mario vorrei raccontare la mia disavventura di salute sono entrato a scuola con l invalidità… - stefil8886 : @pisto_gol capisco ziliani che poverino ha avuto una disavventura con montero..ma per caso è passato anche per casa sua??? - infoitcultura : Isola Dei Famosi 2021, brutta disavventura per Fariba Tehrani: ecco cosa è successo -