DIPENDE TUTTO DA TE: la condizione del lavoro oggi (Di venerdì 19 marzo 2021) “DIPENDE TUTTO da te” è il titolo del nuovo progetto scritto e diretto dal regista Daniele Ceccarini, sulla drammatica precarietà del mondo del lavoro nella società attuale, girato tra Milano e La Spezia. Cosa ha detto il regista del progetto? “è un grido disperato per la dignità del lavoro. Che nasce da un’esigenza raccontare un momento storico, una denuncia della ferocia del mondo del lavoro oggi, che vede infatti la perdita di qualsiasi tutela” – ha affermato Ceccarini. E ancora “Inoltre il film – ha detto Ceccarini – è una denuncia della ferocia del mondo del lavoro oggi, che vede la perdita di qualsiasi tutela, la fragilità e la debolezza delle persone che hanno bisogno e si trovano davanti un mondo spietato e molto più crudele, in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) “da te” è il titolo del nuovo progetto scritto e diretto dal regista Daniele Ceccarini, sulla drammatica precarietà del mondo delnella società attuale, girato tra Milano e La Spezia. Cosa ha detto il regista del progetto? “è un grido disperato per la dignità del. Che nasce da un’esigenza raccontare un momento storico, una denuncia della ferocia del mondo del, che vede infatti la perdita di qualsiasi tutela” – ha affermato Ceccarini. E ancora “Inoltre il film – ha detto Ceccarini – è una denuncia della ferocia del mondo del, che vede la perdita di qualsiasi tutela, la fragilità e la debolezza delle persone che hanno bisogno e si trovano davanti un mondo spietato e molto più crudele, in ...

