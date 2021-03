Diletta Leotta, spunta l’anello. Da panico: 40mila euro di ‘brillocchio’. Can Yaman, niente da dire? (Di venerdì 19 marzo 2021) Diletta Leotta e Can Yaman, dove eravamo rimasti? La storia più cliccata, strombazzata e delegittimata, a torto o a ragione, degli ultimi anni si arricchisce di un nuovo succoso dettaglio. Succoso per gli amanti del gossip, ovvio. La conduttrice Dazn e il bell’attore turco sono ormai sulla bocca di tutti, non certo e non solo per le rispettive carriere che stanno andando, beati loro, a gonfie vele. Ma anche, appunto, per la loro love story che, a detta di qualche ‘malpensante’ sarebbe tutta inventata per fini commerciali. Chissà poi come vengono certe idee… mah. In ogni caso, dopo i momenti paparazzati e trascorsi insieme nell’hotel romano, in occasione dello spot girato da Can per la famosa marca di pasta, ecco la proposta ufficiale del nativo di Istanbul. Come ogni cavaliere che si rispetti Can Yaman ha ufficialmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)e Can, dove eravamo rimasti? La storia più cliccata, strombazzata e delegittimata, a torto o a ragione, degli ultimi anni si arricchisce di un nuovo succoso dettaglio. Succoso per gli amanti del gossip, ovvio. La conduttrice Dazn e il bell’attore turco sono ormai sulla bocca di tutti, non certo e non solo per le rispettive carriere che stanno andando, beati loro, a gonfie vele. Ma anche, appunto, per la loro love story che, a detta di qualche ‘malpensante’ sarebbe tutta inventata per fini commerciali. Chissà poi come vengono certe idee… mah. In ogni caso, dopo i momenti paparazzati e trascorsi insieme nell’hotel romano, in occasione dello spot girato da Can per la famosa marca di pasta, ecco la proposta ufficiale del nativo di Istanbul. Come ogni cavaliere che si rispetti Canha ufficialmente ...

