Diletta Leotta | Non ho paura! Al mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato da Ema e Aifa

"Io non ho paura! Quando sarà il mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato dall'Ema e dall'Aifa". Così la conduttrice televisiva Diletta Leotta, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, sostiene la campagna vaccinale contro il Covid.

