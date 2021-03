Diletta Leotta, l’abbraccio che scalda il cuore: “Che lavoro che hai fatto” – FOTO (Di venerdì 19 marzo 2021) In occasione della festa del papà, Diletta Leotta pubblica una FOTO con il suo babbo e i fan non credono ai loro occhi, è sorprendente Oggi è una giornata speciale, è la festa del papà e tutti gli uomini che lo sono vengono festeggiati dai propri figli. Non si è mai grandi per lasciare il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) In occasione della festa del papà,pubblica unacon il suo babbo e i fan non credono ai loro occhi, è sorprendente Oggi è una giornata speciale, è la festa del papà e tutti gli uomini che lo sono vengono festeggiati dai propri figli. Non si è mai grandi per lasciare il L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

louiscyfere : Diletta Leotta e Can Yaman sposi? Spunta l'anello da 40mila euro - 1Sanaat : RT @Mariagenn59: @1Sanaat Poi capisci che non ha senso, impari a restare in silenzio e ad aspettare con pazienza che passi”.… - Mariagenn59 : @1Sanaat Poi capisci che non ha senso, impari a restare in silenzio e ad aspettare con pazienza che passi”.… - AmericaYaman : Can Yaman and Diletta Leotta: now Maurizio Costanzo has spoken - 1965M2 : RT @aineli0: @MandarinaCinese -