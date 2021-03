Diletta Leotta, gli auguri al padre per la festa del papà: “Non si direbbe ma…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi, venerdì 19 marzo, si celebra la festa del papà. Anche Diletta Leotta, conduttrice DAZN, ha voluto fare gli auguri a suo padre, postando una foto con lui su Instagram e scrivendo: "Non si direbbe, ma la verità è che io non sono altro che lui, ma bionda e senza baffi. auguri papà".Ecco il post:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMmdp86LXvq/" Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi, venerdì 19 marzo, si celebra ladel. Anche, conduttrice DAZN, ha voluto fare glia suo, postando una foto con lui su Instagram e scrivendo: "Non si, ma la verità è che io non sono altro che lui, ma bionda e senza baffi.".Ecco il post:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMmdp86LXvq/" Golssip.

