“Dice che era un bell’uomo…Il genio di Dalla e Pallottino” è il nuovo libro di Massimo Iondini (Di venerdì 19 marzo 2021) A cinquant’anni dal brano “4 marzo 1943” di Lucio Dalla, scritto con Paola Pallottino, è disponibile in libreria e negli store digitali “Dice che era un bell’uomo… Il genio di Dalla e Pallottino” (Edizioni Minerva), il nuovo libro del giornalista Massimo Iondini dedicato alla coppia artistica formata da Lucio Dalla e Paola Pallottino. Grazie anche alle testimonianze esclusive di Gino Paoli, Renzo Arbore, Ron, Maurizio Vandelli, Maurizio De Angelis, Vince Tempera, Angelo Branduardi, Armando Franceschini e padre Bernardo Boschi, Iondini racconta la carriera di Dalla nei primi anni settanta, caratterizzati dal sodalizio con la storica ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) A cinquant’anni dal brano “4 marzo 1943” di Lucio, scritto con Paola, è disponibile in libreria e negli store digitali “che era un bell’uomo… Ildi” (Edizioni Minerva), ildel giornalistadedicato alla coppia artistica formata da Lucioe Paola. Grazie anche alle testimonianze esclusive di Gino Paoli, Renzo Arbore, Ron, Maurizio Vandelli, Maurizio De Angelis, Vince Tempera, Angelo Branduardi, Armando Franceschini e padre Bernardo Boschi,racconta la carriera dinei primi anni settanta, caratterizzati dal sodalizio con la storica ...

Advertising

borghi_claudio : Borghi: 'I ristoranti non sono vettori del virus e il lockdown non serve. Non lo dico io...' | Il Foglio - ShooterHatesYou : Mondo: Certo che Biden è proprio un presidente piatto, non si vede, non si sente, non dice cose forti. Certo può an… - pfmajorino : #Salvini dice che l'Europa ha bloccato il #vaccino. È una boiata pazzesca. - PaoloConti70 : RT @LuRicci74: - Cos’è un papà? - Uno che dice “Dammi ancora la mano”. #festadelpapa - fildifranco : RT @25O319: @doluccia16 È un ragionamento fallace. Ammette la correlazione ma dice che non c'è perché le trombosi prima o poi dovevano veri… -