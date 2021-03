Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla telefonata a Livia (Di venerdì 19 marzo 2021) Vitti Catarelli in funna al corridoia che lo quatava strangia e pinsai che macari a lia la pandimia facisse strangia effecta. Ma poia in omnis la iurnata il su aginta scilta mantinne chella faccie. A miezijuorna Muntilbano si rupte i cabbasisa e lo acclamai in officia e dopo la sulita cammurria del sinistra alla purta lo affruntai… “Catarè, e allura, pirchia tinia chella faccia strangia da funurali?”: Catarelli: “Dutturi si ia havia na faccia da funurali, lia ci l’havia da cannalivari”. M: “E chesta che mi veni a significari?”. C: “Che ia e lia havimma lo stissa a vidiri Pasque”. M: “Catarè, ma cadisti cu la capa nterra?”. C: “Nonsi, la mea capa è al posita sulita”. M: “E allura mi ecsplana il busillis, o havia da pigliari pruvvidiminta?”. C: “Dutturi, il busillis nun sugno ia ma è lia: nuia omnes in Cummissariata simma prioccupata pi lia… “. M: “Ma ia bine stongo”. C: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Vitti Catarelli in funna al corridoia che lo quatava strangia e pinsai che macari a lia la pandimia facisse strangia effecta. Ma poia in omnis la iurnata il su aginta scilta mantinne chella faccie. A miezijuorna Muntilbano si rupte i cabbasisa e lo acclamai in officia e dopo la sulita cammurria del sinistra alla purta lo affruntai… “Catarè, e allura, pirchia tinia chella faccia strangia da funurali?”: Catarelli: “Dutturi si ia havia na faccia da funurali, lia ci l’havia da cannalivari”. M: “E chesta che mi veni a significari?”. C: “Che ia e lia havimma lo stissa a vidiri Pasque”. M: “Catarè, ma cadisti cu la capa nterra?”. C: “Nonsi, la mea capa è al posita sulita”. M: “E allura mi ecsplana il busillis, o havia da pigliari pruvvidiminta?”. C: “Dutturi, il busillis nun sugno ia ma è lia: nuia omnes in Cummissariata simma prioccupata pi lia… “. M: “Ma ia bine stongo”. C: ...

