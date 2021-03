Di nuovo in Dad: il tradimento degli adulti (Di venerdì 19 marzo 2021) Eccoli di nuovo lì, su uno schermo, larve luminescenti. Ogni tanto accendono, su mia sollecitazione. Mi guardano. Hanno gli occhi spenti, esausti. Ti, parlano, quegli occhi, di un tradimento troppo profondo, che niente può giustificare. Li hanno trattati come elastici, come fisarmoniche, come burattini. E’ dallo scorso marzo che li hanno chiusi di fronte a uno schermo, poi costretti alla pagliacciata della Dad, una scuola dove il 50% seguiva in presenza e 50% da casa col risultato che nessuno dei due gruppi apprendeva, a meno che il docente non facesse una scelta, impossibile come quella di Sophy: silenziare uno dei due. Poi li hanno di nuovo serrati a casa. Poi rimandati in aula sempre al 50 %, stavolta il gruppo classe completo, ma con metà delle classi presenti. A turno. E non pareva vero a questi ragazzi di rivedersi in un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Eccoli dilì, su uno schermo, larve luminescenti. Ogni tanto accendono, su mia sollecitazione. Mi guardano. Hanno gli occhi spenti, esausti. Ti, parlano, quegli occhi, di untroppo profondo, che niente può giustificare. Li hanno trattati come elastici, come fisarmoniche, come burattini. E’ dallo scorso marzo che li hanno chiusi di fronte a uno schermo, poi costretti alla pagliacciata della Dad, una scuola dove il 50% seguiva in presenza e 50% da casa col risultato che nessuno dei due gruppi apprendeva, a meno che il docente non facesse una scelta, impossibile come quella di Sophy: silenziare uno dei due. Poi li hanno diserrati a casa. Poi rimandati in aula sempre al 50 %, stavolta il gruppo classe completo, ma con metà delle classi presenti. A turno. E non pareva vero a questi ragazzi di rivedersi in un ...

