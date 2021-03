“Di nuovo in carcere” Fabrizio Corona | la decisione del tribunale | i fan disperati Ecco per quanto tempo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021)dovrà scontare di9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. A deciderlo la Cassazione che ha emesso il suo verdetto giovedì sera. La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di. Ricorso controstabilito lo scorso 13 ottobre daldi Sorveglianza di Milano in accoglimento della richiesta del pg milanese Antonio Lamanna. In quell’occasione i giudici avevano accolto la richiesta di Lamanna. Richiesta che aveva evidenziato le violazioni commesse dadurante la fase di affidamento concessagli per favorire il programma di recupero dalla dipendenza da cocaina. La questione si lega dunque alladi pochi giorni fa del ...