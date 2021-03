Dentro al campo rom di Castel Romano: il Corriere della Città su Rai 2 in prima serata (VIDEO) (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ andato in onda ieri sera su Rai 2 in prima serata il servizio della trasmissione “Anni 20” sul campo rom di Castel Romano. Durante le riprese è stata intervistata anche la Direttrice della nostra testata che in questi anni ha realizzato numerose inchieste sul degrado (e l’illegalità) che regna sovrana nell’area. 1 di 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ andato in onda ieri sera su Rai 2 inil serviziotrasmissione “Anni 20” sulrom di. Durante le riprese è stata intervistata anche la Direttricenostra testata che in questi anni ha realizzato numerose inchieste sul degrado (e l’illegalità) che regna sovrana nell’area. 1 di 5 ...

Advertising

CorriereCitta : Dentro al campo rom di Castel Romano: il Corriere della Città su Rai 2 in prima serata (VIDEO) - franbu67 : RT @Juventina962: La Juventus ha affrontato l'Inter senza 3 pilastri fondamentali, non ha fatto leva sull'Asl non ha fatto leva su una pand… - mazzamauro73 : RT @Juventina962: La Juventus ha affrontato l'Inter senza 3 pilastri fondamentali, non ha fatto leva sull'Asl non ha fatto leva su una pand… - gianmancho1 : RT @Juventina962: La Juventus ha affrontato l'Inter senza 3 pilastri fondamentali, non ha fatto leva sull'Asl non ha fatto leva su una pand… - Emanuel70123144 : RT @Juventina962: La Juventus ha affrontato l'Inter senza 3 pilastri fondamentali, non ha fatto leva sull'Asl non ha fatto leva su una pand… -