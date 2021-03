Decreto Sostegno 2021, bozza: blocco licenziamenti, fino a quando (Di venerdì 19 marzo 2021) Stop ai licenziamenti individuali e collettivi fino a giugno. Lo prevede una bozza del Decreto Sostegno 2021 che l’Adnkronos ha potuto visionare. Il dl, atteso oggi in Consiglio dei ministri, preclude infatti l’avvio delle procedure previste dalla legge 223 fino al 30 giugno. Successivamente a questa data, dal primo luglio al 31 ottobre 2021, il divieto ai licenziamenti è previsto per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cig Covid. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 17.30, al termine del Consiglio dei Ministri, terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. All’incontro con i giornalisti interverranno i ministri dell’Economia e del Lavoro, Daniele Franco e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Stop aiindividuali e collettivia giugno. Lo prevede unadelche l’Adnkronos ha potuto visionare. Il dl, atteso oggi in Consiglio dei ministri, preclude infatti l’avvio delle procedure previste dalla legge 223al 30 giugno. Successivamente a questa data, dal primo luglio al 31 ottobre, il divieto aiè previsto per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cig Covid. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 17.30, al termine del Consiglio dei Ministri, terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. All’incontro con i giornalisti interverranno i ministri dell’Economia e del Lavoro, Daniele Franco e ...

