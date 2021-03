Decreto Sostegni: ultime news sui bonus in arrivo (Di venerdì 19 marzo 2021) C’è grande attesa per il Decreto Sostegni varato dal Governo che contiene una serie di nuove misure a sostegno, appunto, di molte categorie di lavoratori in difficoltà in questa pandemia. Liberi professionisti, stagionali, aziende potranno così usufruire di bonus per tamponare le gravi perdite di fatturato dell’ultimo anno. Nella giornata di ieri si è tenuto un vertice tra il governo e le Regioni e per oggi è atteso il Consiglio dei Ministri durante il quale il Decreto Sostegni sarà messo a punto. Entro la fine di aprile, stando alle prime indiscrezioni trapelate, dovrebbero arrivare i pagamenti per coloro che ne avranno diritto. Decreto Sostegni: ultime news su aziende e liberi professionisti Undici miliardi diretti alle imprese ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021) C’è grande attesa per ilvarato dal Governo che contiene una serie di nuove misure a sostegno, appunto, di molte categorie di lavoratori in difficoltà in questa pandemia. Liberi professionisti, stagionali, aziende potranno così usufruire diper tamponare le gravi perdite di fatturato dell’ultimo anno. Nella giornata di ieri si è tenuto un vertice tra il governo e le Regioni e per oggi è atteso il Consiglio dei Ministri durante il quale ilsarà messo a punto. Entro la fine di aprile, stando alle prime indiscrezioni trapelate, dovrebbero arrivare i pagamenti per coloro che ne avranno diritto.su aziende e liberi professionisti Undici miliardi diretti alle imprese ...

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - GUARDIACIVICA : decreto Sostegni (oggi in CDM) - aiuti alle attività produttive, sanità e vaccini, enti locali, finanziamenti a scu… - VienDalMare84 : RT @StefanoFassina: Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si limit… -