Decreto Sostegni, spunta anche il favore alle partite Iva che nel 2017 e 2018 hanno presentato dichiarazioni dei redditi irregolari (Di venerdì 19 marzo 2021) Non solo il condono sulle cartelle esattoriali risalenti agli anni dal 2000 al 2015, su cui la maggioranza ha litigato fino all'ultimo facendo slittare di tre ore il consiglio dei ministri. Nelle bozze del Decreto Sostegni c'è anche un favore alle partite Iva che nel 2017 e 2018 hanno presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. Se nel 2020, causa pandemia, hanno perso almeno il 30% di volume d'affari rispetto al 2019 potranno regolarizzare la propria posizione con il fisco pagando solo le imposte e gli interessi dovuti ma non le sanzioni per omesso o tardivo versamento. Con un costo per le casse pubbliche stimato in 200 milioni di euro.

