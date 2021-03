Decreto sostegni: risorse per rientro in sicurezza e chiusura anno scolastico con recupero competenze e socialità. Assenza vaccino sarà giustificata (Di venerdì 19 marzo 2021) Ministero dell'Istruzione - Via libera al dl sostegni, per la scuola 300 milioni. Il Ministro Patrizio Bianchi: “Riconosciuta importanza strategica della scuola” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Ministero dell'Istruzione - Via libera al dl, per la scuola 300 milioni. Il Ministro Patrizio Bianchi: “Riconosciuta importanza strategica della scuola” L'articolo .

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - mgulivo7 : Dai contributi alle imprese al blocco dei licenziamenti: le misure del decreto Sostegni - la Repubblica - sarabanda_ : RT @sarabanda_: Oggi Decreto Sostegni di 32 mld in CdM: da risolvere il 'nodo' condono su cartelle esattoriali anni 2000/ 2015 fino a 10mil… -