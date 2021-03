Decreto Sostegni, la conferenza stampa di Draghi oggi 19 marzo 2021 | DIRETTA (Di venerdì 19 marzo 2021) Decreto Sostegni, conferenza stampa Draghi oggi DIRETTA live 19 marzo 2021 Mario Draghi rompe il silenzio, per la prima volta il Presidente del Consiglio parla ai giornalisti oggi intorno alle ore 20. È la prima conferenza stampa del premier. Il discorso si tiene al termine del Consiglio dei Ministri dopo l’approvazione del Decreto Sostegni. Il nuovo Decreto contiene lo stanziamento di 32 miliardi a favore di famiglie, imprese e lavoratori colpiti dalla pandemia. All’incontro con i giornalisti presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio intervengono i Ministri dell’Economia e del Lavoro, Daniele Franco ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021)live 19Mariorompe il silenzio, per la prima volta il Presidente del Consiglio parla ai giornalistiintorno alle ore 20. È la primadel premier. Il discorso si tiene al termine del Consiglio dei Ministri dopo l’approvazione del. Il nuovocontiene lo stanziamento di 32 miliardi a favore di famiglie, imprese e lavoratori colpiti dalla pandemia. All’incontro con i giornalisti presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio intervengono i Ministri dell’Economia e del Lavoro, Daniele Franco ...

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - SkyTG24 : Decreto #Sostegni, il #Cdm approva il testo. #Draghi in conferenza stampa. DIRETTA - FirenzePost : Decreto Sostegni: Nico Gronchi, Confesercenti Toscana, indennizzi solo del 5-7% -