Decreto Sostegni, Draghi: “11 miliardi di ristori, pagamenti dall’8 aprile. Ampliamo la platea di beneficiari del Reddito di emergenza” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questo Decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori. Una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento da 32 miliardi chiesto dal governo precedente. Alle imprese vanno tre quarti dello stanziamento, 11 miliardi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm sul Decreto Sostegni. “Prevediamo l’estensione e l’ampliamento della platea dei beneficiari del Reddito di emergenza”. “I pagamenti alle imprese inizieranno l’8 aprile, per chi avrà fatto domanda. Se tutto va come previsto oggi, 11 miliardi entreranno nell’economia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questoè una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori. Una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento da 32chiesto dal governo precedente. Alle imprese vanno tre quarti dello stanziamento, 11”. Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa al termine del Cdm sul. “Prevediamo l’estensione e l’ampliamento delladeideldi”. “Ialle imprese inizieranno l’8, per chi avrà fatto domanda. Se tutto va come previsto oggi, 11entreranno nell’economia ...

