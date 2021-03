Decreto Sostegni da 32 miliardi: in arrivo, la bozza del documento, dai sostegni per lavoratori e imprese ai fondi per la campagna vaccinale (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono ore di decisioni a Palazzo Chigi, dove in queste ore si stanno valutando le misure da includere nel nuovo Decreto sostegni, che dovrebbe prevedere la distribuzione di 32 miliardi in tempi il più possibile rapidi. Entro fine aprile le attività dovrebbero ottenere in media sostegni per circa 3.700 euro. I fondi saranno inoltre distribuiti anche nel settore scolastico e nell’ambito sanitario. Decreto sostegni: la bozza del Decreto sul tavolo del CdM A partire dalle 15 di oggi pomeriggio, il Consiglio dei Ministri si trova riunito al tavolo di Palazzo Chigi per valutare nel dettaglio le nuove misure da attivare nei prossimi giorni. L’ANSA ha visionato in anteprima la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono ore di decisioni a Palazzo Chigi, dove in queste ore si stanno valutando le misure da includere nel nuovo, che dovrebbe prevedere la distribuzione di 32in tempi il più possibile rapidi. Entro fine aprile le attività dovrebbero ottenere in mediaper circa 3.700 euro. Isaranno inoltre distribuiti anche nel settore scolastico e nell’ambito sanitario.: ladelsul tavolo del CdM A partire dalle 15 di oggi pomeriggio, il Consiglio dei Ministri si trova riunito al tavolo di Palazzo Chigi per valutare nel dettaglio le nuove misure da attivare nei prossimi giorni. L’ANSA ha visionato in anteprima la ...

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - _marlene1265 : RT @FBigliardo: ??Segnalo agli esercenti italiani che i 32miliardi predisposti da #Conte verranno distribuiti nel decreto #Sostegni di #Drag… - ItaliaInforma2 : #DecretoSostegni: gli 8 provvedimenti chiave della bozza che arriva in Cdm per l’approvazione. ??… -