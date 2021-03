Decreto Sostegni, c’è una nuova indennità una tantum di 2.400 euro per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport (Di venerdì 19 marzo 2021) Per i lavoratori stagionali danneggiati dalle chiusure per fronteggiare l’emergenza Covid il Decreto Sostegni prevede una nuova indennità una tantum di 2.400 euro. Sarà erogata ai soggetti già beneficiari del bonus 1000 euro previsto dal Decreto Ristori. Le indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda andrà presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021. L’aiuto spetterà agli stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Per idanneggiati dalle chiusure per fronteggiare l’emergenza Covid ilprevede unaunadi 2.400. Sarà erogata ai soggetti già beneficiari del bonus 1000previsto dalRistori. Lesono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda andrà presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021. L’aiuto spetterà aglidel settore dele degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e l’entrata in vigore del, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno ...

