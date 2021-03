Decreto Sostegni, Alitalia e l’assemblea di Italia Viva. L’agenda del fine settimana (Di venerdì 19 marzo 2021) fine settimana che si apre oggi con il Consiglio dei ministri sul Dl Sostegni. Non pochi i punti critici tra le posizioni delle forze che sostengono il governo, dal tema dello stralcio delle cartelle esattoriali fino alla gestazione dei nuovi ammortizzatori sociali. Da segnalare sempre per oggi la presentazione del budget 2021 e del piano strategico di Poste Italiane. A Roma intanto nuovo incontro AlItalia-sindacati. Da seguire anche la decisione della Banca del Giappone sui tassi. Domani, sabato, Matteo Renzi riunisce in videoconferenza l’assemblea nazionale di Italia Viva. Ecco gli appuntamenti: Venerdì 19 – Roma, Cdm sul dl Sostegni. – Roma, l’Istat diffonde i dati sulla Produzione nelle costruzioni di gennaio 2021. ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021)che si apre oggi con il Consiglio dei ministri sul Dl. Non pochi i punti critici tra le posizioni delle forze che sostengono il governo, dal tema dello stralcio delle cartelle esattoriali fino alla gestazione dei nuovi ammortizzatori sociali. Da segnalare sempre per oggi la presentazione del budget 2021 e del piano strategico di Postene. A Roma intanto nuovo incontro-sindacati. Da seguire anche la decisione della Banca del Giappone sui tassi. Domani, sabato, Matteo Renzi riunisce in videoconferenzanazionale di. Ecco gli appuntamenti: Venerdì 19 – Roma, Cdm sul dl. – Roma, l’Istat diffonde i dati sulla Produzione nelle costruzioni di gennaio 2021. ...

