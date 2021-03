Decreto Sostegni, 300 milioni per la scuola. Draghi: “Sarà la prima attività a riaprire quando sarà possibile” [VIDEO] BOZZA TESTO DECRETO [PDF] (Di venerdì 19 marzo 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato il DECRETO legge "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid 19', meglio noto come "DECRETO Sostegni". L'articolo DECRETO Sostegni, 300 milioni per la scuola. Draghi: “sarà la prima attività a riaprire quando sarà possibile” VIDEO BOZZA TESTO DECRETO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato illegge "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid 19', meglio noto come "". L'articolo, 300per la: “laPDF .

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - repubblica : ?? Decreto Sostegni approvato, dal turismo all'agricoltura fino ai lavoratori dello sport: ecco come e a chi saranno… - Mauri33910752 : RT @iomaredinverno: Se qualcuno mi spiega che cazzo c’entra la rottamazione delle cartelle,alias condono, risalenti ad anni fa quando non s… -