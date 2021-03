Debole il mercato americano. Crolla il settore bancario (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Il listino USA scambia poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,67%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 3.898 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,2%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,5%). A pesare su Wall Street, e in particolare sul settore bancario, è la decisione della FED, che non estenderà l’allentamento temporaneo dei requisiti di capitale per le grandi banche, introdotto un anno fa per contrastare gli effetti della pandemia. Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario (-1,76%), materiali (-0,99%) e energia (-0,80%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walgreens Boots Alliance (+1,54%) e Procter & Gamble (+0,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike, che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Il listino USA scambia poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,67%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 3.898 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,2%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,5%). A pesare su Wall Street, e in particolare sul, è la decisione della FED, che non estenderà l’allentamento temporaneo dei requisiti di capitale per le grandi banche, introdotto un anno fa per contrastare gli effetti della pandemia. Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario (-1,76%), materiali (-0,99%) e energia (-0,80%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walgreens Boots Alliance (+1,54%) e Procter & Gamble (+0,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike, che ...

