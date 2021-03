De Rossi-Nazionale, farà parte dello staff di Mancini (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex capitano della Roma firma con la Federazione: sarà nello staff di collaboratori di Roberto Mancini. In attesa del patentino da allenatore Daniele De Rossi entra nello staff della Nazionale di Roberto Mancini. Firmato il contratto con la Federazione che legherà Daniele agli azzurri fino al termine dell’Europeo. Le prime parole di De Rossi: “Sono orgoglioso, ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare“. Tanto entusiasmo per l’ex giallorosso, che aggiunge: “Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo“. De Rossi allenatore, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex capitano della Roma firma con la Federazione: sarà nellodi collaboratori di Roberto. In attesa del patentino da allenatore Daniele Deentra nellodelladi Roberto. Firmato il contratto con la Federazione che legherà Daniele agli azzurri fino al termine dell’Europeo. Le prime parole di De: “Sono orgoglioso, ringrazio sia il presidente Gravina che il Ctper la fiducia e l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare“. Tanto entusiasmo per l’ex giallorosso, che aggiunge: “Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nelloe nel gruppo“. Deallenatore, la ...

