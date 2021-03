De Luca vuole dare la precedenza alla vaccinazione dei 16enni (Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccini e scuole. Due temi che vanno di pari passo, in attesa di una netta sferzata nel piano di immunizzazione (già oggi, per esempio, è stato “riabilitato” l’uso di Astrazeneca dopo il nuovo via libera dell’Ema). Di tutto ciò ha parlato oggi anche il Presidente della Regione Campania nella sua consueta diretta video sulla propria pagina Facebook. Vincenzo De Luca ha citato il vaccino ai 16enni per un rientro sicuro nelle scuole. Per il momento, però, ci sono dei limiti tecnici e di precedenze che impediscono la somministrazione dei prodotti anti-Covid agli studenti degli ultimi anni del liceo. Vaccino ai 16enni, il piano di Vincenzo De Luca “Abbiamo fatto una verifica sulla possibilità di vaccinare i ragazzi sopra i 16 anni, perché questo avrebbe consentito di aprire le scuole. L’unico vaccino che si può ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccini e scuole. Due temi che vanno di pari passo, in attesa di una netta sferzata nel piano di immunizzazione (già oggi, per esempio, è stato “riabilitato” l’uso di Astrazeneca dopo il nuovo via libera dell’Ema). Di tutto ciò ha parlato oggi anche il Presidente della Regione Campania nella sua consueta diretta video sulla propria pagina Facebook. Vincenzo Deha citato il vaccino aiper un rientro sicuro nelle scuole. Per il momento, però, ci sono dei limiti tecnici e di precedenze che impediscono la somministrazione dei prodotti anti-Covid agli studenti degli ultimi anni del liceo. Vaccino ai, il piano di Vincenzo De“Abbiamo fatto una verifica sulla possibilità di vaccinare i ragazzi sopra i 16 anni, perché questo avrebbe consentito di aprire le scuole. L’unico vaccino che si può ...

