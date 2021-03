De Luca | “Riparte vaccinazione con AstraZeneca | in Campania 140 000 dosi senza reazioni”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Nel mondo della scuola abbiamo scontato mesi di impreparazione e vacuità. Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini. Scontiamo la mancata decisione sull’organizzazione della produzione italiana dei vaccini. E’ stato il principale errore dell’Italia. Assieme ad elementi di burocratismo assurdo. Protocolli, controprotocolli… l’intervento dei Nas per verificare le distanze tra sedie mentre negli USA e in Israele si facevano i vaccini per strada. Quando si è in guerra non bisogna rispettare i protocolli dell’Asl che funzionano come niente fosse, bisogna correre e non preoccuparsi dei formalismi”. “Riprendiamo ladiin. Finora non abbiamo avuto effetti di rilievo su 140.000somministrate in. Dobbiamo procedere usando la ragione. Andiamo a vaccinarci con ...